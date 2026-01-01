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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

99,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.


  • Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Model: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.

Avantatges

  • Unitat Nike Air al taló que proporciona un amortiment lleuger i reactiu.
  • Ranures flexibles a la part frontal de la sola exterior.
  • Sola exterior de goma que proporciona més tracció en una gran varietat de superfícies.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Model: IO2060-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

    Completa el look