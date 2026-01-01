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Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Nen/a
99,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
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Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
- Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Model: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
Avantatges
- Unitat Nike Air al taló que proporciona un amortiment lleuger i reactiu.
- Ranures flexibles a la part frontal de la sola exterior.
- Sola exterior de goma que proporciona més tracció en una gran varietat de superfícies.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Cordons clàssics
- Color mostrat: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Model: IO2060-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Low SE
99,99 €