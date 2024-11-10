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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

99,99 €
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Aquestes sabatilles neutres de perfil baix mantenen l'estabilitat. Aquestes Jordan fàcils de combinar estan confeccionades amb pell llisa i ant suau per afegir un toc de dimensió i textura, alhora que les unitats Nike Air ofereixen un amortiment còmode tan increïble com el teu look.


  • Color mostrat: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Model: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Aquestes sabatilles neutres de perfil baix mantenen l'estabilitat. Aquestes Jordan fàcils de combinar estan confeccionades amb pell llisa i ant suau per afegir un toc de dimensió i textura, alhora que les unitats Nike Air ofereixen un amortiment còmode tan increïble com el teu look.

Avantatges

  • La pell prèmium afegeix durabilitat i estructura a la part superior.
  • L'entresola d'escuma proporciona amortiment lleuger.
  • La unitat Nike Air encapsulada al taló ofereix un amortiment suau.

Detalls del producte

  • Sola exterior còncava
  • Logotip Jumpman brodat
  • Logotip Wings al taló
  • Color mostrat: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Model: HF1863-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (6)

4.3 estrelles

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

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