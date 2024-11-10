Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

Aquestes sabatilles neutres de perfil baix mantenen l'estabilitat. Aquestes Jordan fàcils de combinar estan confeccionades amb pell llisa i ant suau per afegir un toc de dimensió i textura, alhora que les unitats Nike Air ofereixen un amortiment còmode tan increïble com el teu look.

Color mostrat: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Model: HF1863-200