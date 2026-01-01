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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - True Blue/University Red/Kinetic Green/Negre

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

99,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les AJ1 sempre destaquen amb molt d'estil. Els materials duradors i els colors innovadors actualitzen una icona per mantenir viva la màgia de les Jordan retro. L'amortiment Nike Air afegeix la comoditat que necessites per córrer, saltar i jugar.


  • Color mostrat: True Blue/University Red/Kinetic Green/Negre
  • Model: IO2062-400

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Les AJ1 sempre destaquen amb molt d'estil. Els materials duradors i els colors innovadors actualitzen una icona per mantenir viva la màgia de les Jordan retro. L'amortiment Nike Air afegeix la comoditat que necessites per córrer, saltar i jugar.

Avantatges

  • La pell autèntica ofereix durabilitat i estructura.
  • Les perforacions a la puntera afegeixen transpirabilitat.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • L'entresola d'escuma suau afegeix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Logotip Wings al taló
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Color mostrat: True Blue/University Red/Kinetic Green/Negre
  • Model: IO2062-400

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

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