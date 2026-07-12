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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

99,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.


  • Color mostrat: Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Model: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.

Avantatges

  • La confecció de pell autèntica i sintètica proporciona més durabilitat i estructura.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • L'entresola d'escuma suau afegeix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Logotip Wings al taló
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Color mostrat: Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Model: IO2067-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

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    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

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