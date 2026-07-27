Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
Air Jordan 1 Low SE
Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Air Jordan 1 Low SE