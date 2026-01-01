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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home - Negre/Iron Grey/Blanc/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Negre/Iron Grey/Blanc/Iced Carmine
  • Model: II3788-003

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Iron Grey/Blanc/Iced Carmine
  • Model: II3788-003

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home

    Air Jordan 1 Low SE

    139,99 €

    Completa el look