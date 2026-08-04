Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Model: IU2268-100