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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Home

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Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Model: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

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Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • Unitat Air-Sole encapsulada que ofereix un amortiment lleuger.
  • Part superior de pell per proporcionar més durabilitat i un look prèmium.
  • Sola exterior de goma massissa que augmenta la tracció en terrenys diversos.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Model: IU2268-100

Enviament i devolucions

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Ressenyes (8)

4.9 estrelles

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

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