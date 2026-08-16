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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home - Blanc/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.


  • Color mostrat: Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
  • Model: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.

Avantatges

  • La part superior de pell suau proporciona un tacte suau i durabilitat.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
  • Model: IX3959-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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