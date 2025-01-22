Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona

Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Tot i que tenen un perfil baix, mai no passen desapercebudes. Les textures innovadores actualitzen les AJ1 sense perdre el look icònic i la sensació familiar de sempre. Aquest model intemporal està confeccionat amb pell prèmium i té un amortiment Nike Air i un disseny elegant que aporta una mica més de brillantor.
Air Jordan 1 Low SE
Tot i que tenen un perfil baix, mai no passen desapercebudes. Les textures innovadores actualitzen les AJ1 sense perdre el look icònic i la sensació familiar de sempre. Aquest model intemporal està confeccionat amb pell prèmium i té un amortiment Nike Air i un disseny elegant que aporta una mica més de brillantor.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Parfait
hananea45078868
Parfait ça taille bien trop stylé
Toll 😊
LauraH271651266
Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt
Air Jordan 1 Low SE