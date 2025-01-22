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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona - Negre/Blanc/Platejat metal·litzat/Negre

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Dona

139,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Tot i que tenen un perfil baix, mai no passen desapercebudes. Les textures innovadores actualitzen les AJ1 sense perdre el look icònic i la sensació familiar de sempre. Aquest model intemporal està confeccionat amb pell prèmium i té un amortiment Nike Air i un disseny elegant que aporta una mica més de brillantor.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Platejat metal·litzat/Negre
  • Model: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Tot i que tenen un perfil baix, mai no passen desapercebudes. Les textures innovadores actualitzen les AJ1 sense perdre el look icònic i la sensació familiar de sempre. Aquest model intemporal està confeccionat amb pell prèmium i té un amortiment Nike Air i un disseny elegant que aporta una mica més de brillantor.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Perforacions a la puntera
  • Vores arrodonides
  • Clauer metal·litzat amb logotip Jumpman
  • Logotip Wings al taló
  • Logotip Jumpman brodat a la llengüeta
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Platejat metal·litzat/Negre
  • Model: HJ7743-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (55)

4.8 estrelles

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    hananea45078868

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Completa el look

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