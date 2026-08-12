 
Imatge 1 de 9
Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Dona

139,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low és un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. Aquesta versió presenta colors clàssics i detalls subtils en el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.


  • Color mostrat: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Model: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low és un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. Aquesta versió presenta colors clàssics i detalls subtils en el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Model: II0595-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

4.7 estrelles

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Completa el look