 
Imatge 1 de 8
Air Jordan 1 Low Sabatilles - Nen/a - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Sabatilles - Nen/a

94,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.


  • Color mostrat: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Model: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.

Avantatges

  • La confecció de pell natural i sintètica proporciona més durabilitat.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Model: IV6049-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 1 Low.

    Air Jordan 1 Low Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Low

    94,99 €

    Completa el look