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Air Jordan 1 Low
Sabatilles - Nen/a
94,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
- Color mostrat: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Model: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
Avantatges
- La confecció de pell natural i sintètica proporciona més durabilitat.
- La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Zona del turmell de perfil baix
- Cordons clàssics
- Color mostrat: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Model: IV6049-451
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Low
94,99 €