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Air Jordan 1 Low Method of Make Sabatilles - Dona - Light Orewood Brown/Negre/Steam/Blanc

Air Jordan 1 Low Method of Make

Sabatilles - Dona

144,99 €
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La nova sèrie Method of Make integra l'estil i la tecnologia del running en les inconfusibles AJ1 Low. La pell elegant es combina amb panells de tela i serrell a la part superior per crear un disseny per capes. La cirereta del pastís és un logotip Nike Swoosh metàl·lic que il·lustra a la perfecció l'estil del running dels 2000.


  • Color mostrat: Light Orewood Brown/Negre/Steam/Blanc
  • Model: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

La nova sèrie Method of Make integra l'estil i la tecnologia del running en les inconfusibles AJ1 Low. La pell elegant es combina amb panells de tela i serrell a la part superior per crear un disseny per capes. La cirereta del pastís és un logotip Nike Swoosh metàl·lic que il·lustra a la perfecció l'estil del running dels 2000.

Avantatges

  • La confecció de pell autèntica i sintètica proporciona més durabilitat i estructura.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • L'entresola d'escuma suau afegeix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Serrell a la part superior
  • Logotip Wings al taló
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Color mostrat: Light Orewood Brown/Negre/Steam/Blanc
  • Model: IW2026-110

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

4.7 estrelles

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Air Jordan 1 Low Method of Make Sabatilles - Dona

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

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