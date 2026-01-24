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Nike Air Jaqueta de xandall Windrunner - Home - Light Bone

Materials reciclats

Nike Air

Jaqueta de xandall Windrunner - Home

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres 100% reciclades.

Estil esportiu reinventat per al dia a dia. Aquesta jaqueta de xandall està confeccionada amb un teixit Woven de tafetà repel·lent a l'aigua, un folre de malla i un acabat amb rivets que donen forma al nostre disseny Windrunner icònic. És molt ampla a la part del cos per oferir un ajust modern.


  • Color mostrat: Light Bone
  • Model: IF1288-072

Nike Air

30 % de descompte

Estil esportiu reinventat per al dia a dia. Aquesta jaqueta de xandall està confeccionada amb un teixit Woven de tafetà repel·lent a l'aigua, un folre de malla i un acabat amb rivets que donen forma al nostre disseny Windrunner icònic. És molt ampla a la part del cos per oferir un ajust modern.

Detalls del producte

  • Cremallera bidireccional
  • Butxaques per a les mans
  • Vora i punys elàstics
  • Cos: 100 % nylon. Malla: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Light Bone
  • Model: IF1288-072

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Nike Air Jaqueta de xandall Windrunner - Home

Nike Air

30 % de descompte

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