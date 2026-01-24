Nike Air Jaqueta de xandall Windrunner - Home

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres 100% reciclades.
Estil esportiu reinventat per al dia a dia. Aquesta jaqueta de xandall està confeccionada amb un teixit Woven de tafetà repel·lent a l'aigua, un folre de malla i un acabat amb rivets que donen forma al nostre disseny Windrunner icònic. És molt ampla a la part del cos per oferir un ajust modern.
Nike Air
Estil esportiu reinventat per al dia a dia. Aquesta jaqueta de xandall està confeccionada amb un teixit Woven de tafetà repel·lent a l'aigua, un folre de malla i un acabat amb rivets que donen forma al nostre disseny Windrunner icònic. És molt ampla a la part del cos per oferir un ajust modern.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air