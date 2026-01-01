Nike Air Huarache By You
Sabatilles personalitzables - Dona
T'has abraçat els peus avui? Fes-ho si no ho has fet. Aporta bones sensacions al món amb aquesta versió personalitzable d'una icona increïblement còmoda. Tria ant suau si vols un estil retro, o bé un acabat intemporal amb pell elegant. Crea un look clàssic entre una gran varietat de colors d'inspiració universitària. Completa la teva creació explicant una part de la teva història al pedaç de la llengüeta. Tant se val què triïs: et sentiràs bé amb un look excepcional. Les Air Huarache personalitzables et permeten destacar amb estil als peus.Et recomanem que demanis mitja talla més de la que fas servir habitualment per aconseguir el millor ajust.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: FD9782-900
Nike Air Huarache By You
T'has abraçat els peus avui? Fes-ho si no ho has fet. Aporta bones sensacions al món amb aquesta versió personalitzable d'una icona increïblement còmoda. Tria ant suau si vols un estil retro, o bé un acabat intemporal amb pell elegant. Crea un look clàssic entre una gran varietat de colors d'inspiració universitària. Completa la teva creació explicant una part de la teva història al pedaç de la llengüeta. Tant se val què triïs: et sentiràs bé amb un look excepcional. Les Air Huarache personalitzables et permeten destacar amb estil als peus.Et recomanem que demanis mitja talla més de la que fas servir habitualment per aconseguir el millor ajust.
Què faràs amb la part superior?
Selecciona entre ant prèmium o pell per completar el teixit elàstic i adaptable de la part superior.
Colors universitaris
Quin és el teu equip universitari preferit? O hi ha algun color que et defineixi? Tria'n un entre la gran varietat de colors d'inspiració universitària per afegir un toc de brillantor al món.
Dona-hi un toc personal
Explica una part de la teva història amb un missatge personalitzat de fins a 5 caràcters (números del 0 al 9, lletres de la A a la Z i uns quants símbols) que pots brodar al pedaç de la llengüeta. També pots mantenir el look clàssic de l'emblema de les Huarache originals.
Més avantatges
- Part superior amb teixit elàstic, inspirat en l'esquí aquàtic, que s'adapta a la forma del peu per a un tacte increïble.
- Amortiment Nike Air, que es va dissenyar originalment per al running de competició, per a una comoditat duradora.
- Cambra al taló per a més subjecció i llengüeta més llarga per mantenir el look de principis dels anys 90 que tant t'agrada.
- Funda interior amb amortiment que s'estira per oferir un ajust personalitzable increïble.
Detalls Nike By You
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: FD9782-900
Els orígens de les Huarache
Les Nike Air Huarache es van llançar l'any 1991. El dissenyador de sabatilles Tinker Hatfield volia combinar l'ajust de les botes d'esquí aquàtic de neoprè amb la funcionalitat de les sandàlies sud-americanes. L'èxit instantani aviat va arribar a les pistes de bàsquet i, després, al carrer, on va guanyar-se l'estatus d'icona.
Talles i ajustos
- El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Huarache By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.