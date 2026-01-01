Nike Air Force 1 Mid By You
Sabatilles personalitzables - Dona
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Els detalls ho són tot en aquestes AF1. Personalitza l'etiqueta, els cordons i la xapeta Dubrae, i no oblidis deixar la teva empremta amb un missatge personal a la veta posterior. Les vuit opcions de color i les opcions de goma i goma translúcida per a la sola et permeten crear un disseny totalment únic.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HF0662-900
Nike Air Force 1 Mid By You
Els detalls ho són tot en aquestes AF1. Personalitza l'etiqueta, els cordons i la xapeta Dubrae, i no oblidis deixar la teva empremta amb un missatge personal a la veta posterior. Les vuit opcions de color i les opcions de goma i goma translúcida per a la sola et permeten crear un disseny totalment únic.
Defineix la teva plataforma
Comença amb un part superior de pell i, a continuació, tria entre goma tradicional, translúcida i de cautxú per a l'entresola i la sola exterior.
Omple't de color
Opta per tons neutres impecables, metal·litzats amb elegància, esportius clàssics o tots alhora. Què crearàs amb tantes opcions?
Expressa't
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a tres caràcters en cada veta posterior. A més, el teu nom és a la capsa.
Més avantatges
- L'estil durador presenta un tacte llis com el d'un tauler de bàsquet, amb repunts resistents, materials impecables i una sola exterior còncava.
- L'amortiment Air, dissenyat originalment per al bàsquet de competició, aporta una comoditat duradora.
- La sola exterior de goma amb els tradicionals punts de gir clàssics del bàsquet proporciona més tracció i durabilitat.
Detalls del producte
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HF0662-900
Air Force 1
Les Air Force 1 van debutar el 1982 com un bàsic imprescindible del bàsquet, però va ser als anys 90 quan es van mostrar com eren de veritat. El look impecable de les AF1 clàssiques en blanc sobre blanc va tenir molt bona rebuda, tant a les pistes de bàsquet com al carrer i més enllà. Les Air Force 1 estan inspirades en la cultura del hip-hop, amb col·laboracions i combinacions de colors d'edició limitada que les han convertit en unes sabatilles icòniques arreu del món. Després de més de 2.000 versions d'un bàsic, no es pot negar l'impacte que han tingut en els mons de la moda, la música i la cultura de les sabatilles.
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Nike Air Force 1 Mid By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.