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Nike Air Force 1 Low Retro Premium Sabatilles - Home - Summit White/Team Red/Platejat metal·litzat/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Sabatilles - Home

139,99 €
Summit White/Team Red/Platejat metal·litzat/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. Aquestes Air Force 1 combinen el seu estil clàssic amb pell prèmium i textures de teixit trenat per actualitzar el model tradicional.


  • Color mostrat: Summit White/Team Red/Platejat metal·litzat/Summit White
  • Model: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. Aquestes Air Force 1 combinen el seu estil clàssic amb pell prèmium i textures de teixit trenat per actualitzar el model tradicional.

Avantatges

  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb punts de gir clàssics proporciona tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Summit White/Team Red/Platejat metal·litzat/Summit White
  • Model: IM5755-101

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (6)

4.5 estrelles

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

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