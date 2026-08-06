 
Imatge 1 de 8
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home - Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Sabatilles - Home

119,99 €
Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Negre/Anthracite
College Grey/Newsprint
Dissenya el teu producte Nike By You
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. Les Air Force 1 combinen el seu estil clàssic amb pell autèntica i sintètica per oferir un look impecable.


  • Color mostrat: Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Model: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. Les Air Force 1 combinen el seu estil clàssic amb pell autèntica i sintètica per oferir un look impecable.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i sintètica amb perforacions a la puntera ofereix transpirabilitat i comoditat.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb punts de gir clàssics proporciona tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Model: IX0349-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Completa el look

Item 3 of 7