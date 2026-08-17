Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona

So stylish
LitaB726332999
Adorable shoes, comfortable fashion for winter.
Les AF1 es renoven amb un acabat amb pell amb pèl de poni. No obstant això, el disseny clàssic de la sola exterior còncava amb la seva plataforma subtil es manté igual.
Nike Air Force 1 '07
Les AF1 es renoven amb un acabat amb pell amb pèl de poni. No obstant això, el disseny clàssic de la sola exterior còncava amb la seva plataforma subtil es manté igual.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.4 estrelles
So stylish
LitaB726332999
Adorable shoes, comfortable fashion for winter.
Bovine Fur
MelanieH613563882
I thought these ran big. Normally an womens 9.5. Ordered an 9 but should have got 8.5. Also didn't realize the design was fur. The product description only contained "textured leopard print." However, inside the shoe was a sticker that says "real adult bovine fur."
Maria228154966
Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!
Nike Air Force 1 '07