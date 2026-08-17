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Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Sabatilles - Dona

149,99 €
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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Les AF1 es renoven amb un acabat amb pell amb pèl de poni. No obstant això, el disseny clàssic de la sola exterior còncava amb la seva plataforma subtil es manté igual.


  • Color mostrat: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Model: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Les AF1 es renoven amb un acabat amb pell amb pèl de poni. No obstant això, el disseny clàssic de la sola exterior còncava amb la seva plataforma subtil es manté igual.

Avantatges

  • La pell llisa amb revestiments cosits envelleix amb una suavitat perfecta.
  • Amortiment Nike Air que ofereix lleugeresa i comoditat durant tot el dia.
  • La zona del turmell enconxada de perfil baix ofereix un look elegant i còmode.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Model: IO0442-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (33)

4.4 estrelles

  • So stylish

    LitaB726332999

    Adorable shoes, comfortable fashion for winter.

  • Bovine Fur

    MelanieH613563882

    I thought these ran big. Normally an womens 9.5. Ordered an 9 but should have got 8.5. Also didn't realize the design was fur. The product description only contained "textured leopard print." However, inside the shoe was a sticker that says "real adult bovine fur."

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

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