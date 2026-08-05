Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Sabatilles - Home

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Les AF1 sempre han destacat per la seva resistència, però amb aquest model anem un pas més enllà. La part superior de teixit durador es combina amb una sola Vibram dissenyada per ajudar-te a fer front a qualsevol superfície. Estàs a punt?
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
Les AF1 sempre han destacat per la seva resistència, però amb aquest model anem un pas més enllà. La part superior de teixit durador es combina amb una sola Vibram dissenyada per ajudar-te a fer front a qualsevol superfície. Estàs a punt?
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.6 estrelles
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram