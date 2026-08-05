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Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Sabatilles - Home - Negre/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

Sabatilles - Home

129,99 €
Negre/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Negre
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Les AF1 sempre han destacat per la seva resistència, però amb aquest model anem un pas més enllà. La part superior de teixit durador es combina amb una sola Vibram dissenyada per ajudar-te a fer front a qualsevol superfície. Estàs a punt?


  • Color mostrat: Negre/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Model: IH1943-002

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

Les AF1 sempre han destacat per la seva resistència, però amb aquest model anem un pas més enllà. La part superior de teixit durador es combina amb una sola Vibram dissenyada per ajudar-te a fer front a qualsevol superfície. Estàs a punt?

Avantatges

  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de Vibram hi afegeix tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Negre/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Model: IH1943-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (146)

4.6 estrelles

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

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