Nike Air Force 1 '07 LV8 "USA" Sabatilles - Home

Perfekt wie immer
AlexandraW125204165
Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!
Fes costat a la selecció dels EE. UU. mentre celebres l'esdeveniment futbolístic més important del món amb un look urbà icònic. Com totes les LV8, aquest model presenta una confecció clàssica dels anys 80, una plataforma subtil i una part superior de pell elegant. Es distingeix per retre homenatge al vermell, el blanc i el blau amb l'escut de l'equip brodat.
Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"
Fes costat a la selecció dels EE. UU. mentre celebres l'esdeveniment futbolístic més important del món amb un look urbà icònic. Com totes les LV8, aquest model presenta una confecció clàssica dels anys 80, una plataforma subtil i una part superior de pell elegant. Es distingeix per retre homenatge al vermell, el blanc i el blau amb l'escut de l'equip brodat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.9 estrelles
Perfekt wie immer
AlexandraW125204165
Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!
Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
As always great shoe
RobH818882133
Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.
Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"