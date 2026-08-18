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Nike Air Force 1 '07 LV8 "USA" Sabatilles - Home - Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"

Sabatilles - Home

119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 "USA" Sabatilles - Home - Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
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Fes costat a la selecció dels EE. UU. mentre celebres l'esdeveniment futbolístic més important del món amb un look urbà icònic. Com totes les LV8, aquest model presenta una confecció clàssica dels anys 80, una plataforma subtil i una part superior de pell elegant. Es distingeix per retre homenatge al vermell, el blanc i el blau amb l'escut de l'equip brodat.


  • Color mostrat: Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Model: IQ0407-100

Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"

119,99 €

Fes costat a la selecció dels EE. UU. mentre celebres l'esdeveniment futbolístic més important del món amb un look urbà icònic. Com totes les LV8, aquest model presenta una confecció clàssica dels anys 80, una plataforma subtil i una part superior de pell elegant. Es distingeix per retre homenatge al vermell, el blanc i el blau amb l'escut de l'equip brodat.

Avantatges

  • La part superior de pell amb perforacions a la puntera ofereix transpirabilitat i comoditat.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb punts de gir clàssics proporciona tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Zona del turmell enconxada
  • Entresola d'escuma
  • Color mostrat: Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Model: IQ0407-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (20)

4.9 estrelles

  • Perfekt wie immer

    AlexandraW125204165

    Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

Nike Air Force 1 '07 LV8 "USA" Sabatilles - Home

Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"

119,99 €

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