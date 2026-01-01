 
Imatge 1 de 9
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home - Negre/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sabatilles - Home

129,99 €
Negre/Sail
Vast Grey/Sail
Dissenya el teu producte Nike By You
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció clàssica dels anys 80 es combina amb pell duradora i detalls atrevits per afegir un toc d'estil a la pista i per al dia a dia.


  • Color mostrat: Negre/Sail
  • Model: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

129,99 €

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció clàssica dels anys 80 es combina amb pell duradora i detalls atrevits per afegir un toc d'estil a la pista i per al dia a dia.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i sintètica amb perforacions a la puntera ofereix transpirabilitat i comoditat.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb punts de gir clàssics proporciona tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Sail
  • Model: IU7592-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Air Force 1 '07 LV8.

    Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    129,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 12