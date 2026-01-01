Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 '07 LV8
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Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció clàssica dels anys 80 es combina amb pell duradora i detalls atrevits per afegir un toc d'estil a la pista i per al dia a dia.
- Color mostrat: Negre/Sail
- Model: IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció clàssica dels anys 80 es combina amb pell duradora i detalls atrevits per afegir un toc d'estil a la pista i per al dia a dia.
Avantatges
- La part superior de pell autèntica i sintètica amb perforacions a la puntera ofereix transpirabilitat i comoditat.
- La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
- La sola exterior de goma amb punts de gir clàssics proporciona tracció i durabilitat.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Color mostrat: Negre/Sail
- Model: IU7592-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Force 1 '07 LV8