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Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sabatilles - Home

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció dels anys 80 combina reforços de lona amb pell per a un look texturat clàssic.


  • Color mostrat: Off White/Summit White/Off White
  • Model: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. La confecció dels anys 80 combina reforços de lona amb pell per a un look texturat clàssic.

Avantatges

  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • Sola exterior de goma que ofereix tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Off White/Summit White/Off White
  • Model: II9807-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

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Ressenyes (17)

5 estrelles

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

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