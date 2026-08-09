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Nike Air Force 1 '07 Edge Sabatilles - Home - Blanc/Platejat metal·litzat/Blanc

Nike Air Force 1 '07 Edge

Sabatilles - Home

129,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge Sabatilles - Home - Blanc/Platejat metal·litzat/Blanc
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Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. Aquestes Air Force 1 aporten un toc innovador al teu look combinant pell elegant amb una aplicació d'estrelles i una xapeta Dubrae platejada.


  • Color mostrat: Blanc/Platejat metal·litzat/Blanc
  • Model: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Són les número 1 per alguna raó: són còmodes, duradores i intemporals. Aquestes Air Force 1 aporten un toc innovador al teu look combinant pell elegant amb una aplicació d'estrelles i una xapeta Dubrae platejada.

Avantatges

  • La part superior de pell amb perforacions a la puntera ofereix transpirabilitat i comoditat.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb punts de gir clàssics proporciona tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Zona del turmell enconxada
  • Xapeta Dubrae en platejat metal·litzat
  • Color mostrat: Blanc/Platejat metal·litzat/Blanc
  • Model: IM5750-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge Sabatilles - Home

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

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