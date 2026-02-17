Nike Air Dessuadora amb caputxa - Nen/a

Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Aquesta dessuadora amb caputxa de teixit Fleece lleuger és ideal quan necessites una mica més de calidesa. És llisa a l'exterior i presenta un raspallat suau a l'interior per oferir una comoditat addicional. Els detalls especials del disseny, com ara el logotip brodat al pit i els rivets en contrast, milloren el teu look.
Nike Air
Aquesta dessuadora amb caputxa de teixit Fleece lleuger és ideal quan necessites una mica més de calidesa. És llisa a l'exterior i presenta un raspallat suau a l'interior per oferir una comoditat addicional. Els detalls especials del disseny, com ara el logotip brodat al pit i els rivets en contrast, milloren el teu look.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Nike Air