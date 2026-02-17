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Nike Air Dessuadora amb caputxa - Nen/a - Negre/Blanc/Blanc

Nike Air

Dessuadora amb caputxa - Nen/a

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa de teixit Fleece lleuger és ideal quan necessites una mica més de calidesa. És llisa a l'exterior i presenta un raspallat suau a l'interior per oferir una comoditat addicional. Els detalls especials del disseny, com ara el logotip brodat al pit i els rivets en contrast, milloren el teu look.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: II7350-010

Nike Air

30 % de descompte

Aquesta dessuadora amb caputxa de teixit Fleece lleuger és ideal quan necessites una mica més de calidesa. És llisa a l'exterior i presenta un raspallat suau a l'interior per oferir una comoditat addicional. Els detalls especials del disseny, com ara el logotip brodat al pit i els rivets en contrast, milloren el teu look.

Avantatges

  • El teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.
  • L'amplitud addicional a les mànigues i al cos t'ofereix l'espai que necessites per a qualsevol aventura.

Detalls del producte

  • 80 % cotó, 20 % polièster
  • Logotip Nike Air brodat (pit)
  • Pedaç Nike Air de silicona
  • Butxaca de cangur
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: II7350-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 137 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

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    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Nike Air Dessuadora amb caputxa - Nen/a

Nike Air

30 % de descompte

Completa el look

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