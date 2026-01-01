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Nike Air Conjunt de dessuadora i pantalons de teixit Fleece - Nen/a petit/a - Negre

Nike Air

Conjunt de dessuadora i pantalons de teixit Fleece - Nen/a petit/a

74,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt innovador de dues peces està confeccionat amb un teixit Fleece de cotó i polièster suau que proporciona lleugeresa i calidesa. La dessuadora amb caputxa ampla i agradable combina perfectament amb altres peces de roba i té una butxaca de cangur perfecta perquè s'escalfin les mans. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques laterals per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores elàstiques perquè puguin jugar amb comoditat i un ajust ferm.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: HQ7834-010

Nike Air

74,99 €

Aquest conjunt innovador de dues peces està confeccionat amb un teixit Fleece de cotó i polièster suau que proporciona lleugeresa i calidesa. La dessuadora amb caputxa ampla i agradable combina perfectament amb altres peces de roba i té una butxaca de cangur perfecta perquè s'escalfin les mans. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques laterals per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores elàstiques perquè puguin jugar amb comoditat i un ajust ferm.

Avantatges

Les dues peces es poden portar per separat amb altres models infantils.

Detalls del producte

  • 80 % cotó, 20 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: HQ7834-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 6 i fa 124 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Conjunt de dessuadora i pantalons de teixit Fleece - Nen/a petit/a

    Nike Air

    74,99 €

    Completa el look