Nike Air
Conjunt de dessuadora i pantalons de teixit Fleece - Nen/a petit/a
Aquest conjunt innovador de dues peces està confeccionat amb un teixit Fleece de cotó i polièster suau que proporciona lleugeresa i calidesa. La dessuadora amb caputxa ampla i agradable combina perfectament amb altres peces de roba i té una butxaca de cangur perfecta perquè s'escalfin les mans. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques laterals per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores elàstiques perquè puguin jugar amb comoditat i un ajust ferm.
- Color mostrat: Negre
- Model: HQ7834-010
Nike Air
Aquest conjunt innovador de dues peces està confeccionat amb un teixit Fleece de cotó i polièster suau que proporciona lleugeresa i calidesa. La dessuadora amb caputxa ampla i agradable combina perfectament amb altres peces de roba i té una butxaca de cangur perfecta perquè s'escalfin les mans. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques laterals per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores elàstiques perquè puguin jugar amb comoditat i un ajust ferm.
Avantatges
Les dues peces es poden portar per separat amb altres models infantils.
Detalls del producte
- 80 % cotó, 20 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: HQ7834-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla 6 i fa 124 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air