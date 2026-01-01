Materials reciclats
Nike After Dark Tour
Gorra sense estructura Dri-FIT Club
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta gorra Club regulable està dedicada a la sèrie Nike After Dark Tour, un conjunt d'experiències de running nocturnes per a dones en ciutats de tot el món. El producte inclou material Nike Dri-FIT i una cinta absorbent a l'interior per mantenir la transpirabilitat i la comoditat de dia i de nit.
- Color mostrat: Negre/Reflective Silver
- Model: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Aquesta gorra Club regulable està dedicada a la sèrie Nike After Dark Tour, un conjunt d'experiències de running nocturnes per a dones en ciutats de tot el món. El producte inclou material Nike Dri-FIT i una cinta absorbent a l'interior per mantenir la transpirabilitat i la comoditat de dia i de nit.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- La gorra Club presenta un estil per al dia a dia amb una profunditat mitjana.
Detalls del producte
- Traus brodats
- Sivella metàl·lica
- Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster.
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Reflective Silver
- Model: IF3582-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike After Dark Tour