triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 7
Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home - Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant

Nike AeroSwift

Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

94,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Concentra't i corre. Aquesta samarreta de tirants lleugera, dissenyada per córrer a la màxima velocitat, incorpora una tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la frescor fins a la línia de meta.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
  • Model: IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Concentra't i corre. Aquesta samarreta de tirants lleugera, dissenyada per córrer a la màxima velocitat, incorpora una tecnologia avançada que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la frescor fins a la línia de meta.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit és lleuger i molt transpirable.

Detalls del producte

  • 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Carmesí brillant
  • Model: IR4444-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

Nike AeroSwift

94,99 €

Completa el look

Item 3 of 7