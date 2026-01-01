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Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home - Bright Spruce

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

89,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la frescor fins a la línia de meta. El teixit lleuger incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor i una ventilació específica per millorar la transpirabilitat.


  • Color mostrat: Bright Spruce
  • Model: IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la frescor fins a la línia de meta. El teixit lleuger incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor i una ventilació específica per millorar la transpirabilitat.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • Les costures planes a les cises i el coll ofereixen una sensació de suavitat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Bright Spruce
  • Model: IX1203-373

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

    Nike AeroSwift

    89,99 €

    Completa el look