Materials reciclats
Nike AeroSwift
Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home
Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la frescor fins a la línia de meta. El teixit lleuger incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor i una ventilació específica per millorar la transpirabilitat.
- Color mostrat: Bright Spruce
- Model: IX1203-373
Nike AeroSwift
Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la frescor fins a la línia de meta. El teixit lleuger incorpora la nostra tecnologia avançada que capil·laritza la suor i una ventilació específica per millorar la transpirabilitat.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- Les costures planes a les cises i el coll ofereixen una sensació de suavitat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Bright Spruce
- Model: IX1203-373
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike AeroSwift