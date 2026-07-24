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Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home - Citron Pulse/Lapis/Carmesí brillant

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

89,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta samarreta, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada Dri-FIT per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració fins a la línia de meta. El teixit lleuger capil·laritza la suor i inclou perforacions estratègiques per oferir la màxima transpirabilitat i frescor exactament on cal.


  • Color mostrat: Citron Pulse/Lapis/Carmesí brillant
  • Model: IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Aquesta samarreta, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada Dri-FIT per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració fins a la línia de meta. El teixit lleuger capil·laritza la suor i inclou perforacions estratègiques per oferir la màxima transpirabilitat i frescor exactament on cal.

Avantatges

  • La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
  • El teixit incorpora orificis per tota la peça per oferir una ventilació estratègica on més la necessites.
  • Una vora més baixa en comparació amb les samarretes AeroSwift anteriors ofereix una cobertura addicional.
  • Les costures planes a les cises i el coll ofereixen un ajust més entallat i ajuden a reduir el fregament.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Citron Pulse/Lapis/Carmesí brillant
  • Model: IU4522-848

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla L i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

Nike AeroSwift

89,99 €

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