Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta samarreta, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada Dri-FIT per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració fins a la línia de meta. El teixit lleuger capil·laritza la suor i inclou perforacions estratègiques per oferir la màxima transpirabilitat i frescor exactament on cal.
Nike AeroSwift
Aquesta samarreta, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, incorpora la nostra tecnologia avançada Dri-FIT per ajudar-te a mantenir la frescor i la concentració fins a la línia de meta. El teixit lleuger capil·laritza la suor i inclou perforacions estratègiques per oferir la màxima transpirabilitat i frescor exactament on cal.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift