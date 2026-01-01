Materials reciclats
Nike AeroSwift
Part superior de running Dri-FIT ADV - Dona
Aquesta part superior lleugera, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. L'escot suau i còmode es combina amb un teixit que capil·laritza la suor i amb perforacions per oferir-te una transpirabilitat òptima.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IM7567-010
Nike AeroSwift
Aquesta part superior lleugera, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. L'escot suau i còmode es combina amb un teixit que capil·laritza la suor i amb perforacions per oferir-te una transpirabilitat òptima.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- Les perforacions col·locades estratègicament afegeixen transpirabilitat.
- L'ajust entallat proporciona un look que sembla fet a mida.
Detalls del producte
- Logotips Swoosh amb disseny no reflector
- Vora corbada
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IM7567-010
Talles i ajustos
- Com l'ha portat la Jada Foreman, atleta d'atletisme universitària.
- La Foreman fa 173 cm d'alçada i porta una talla S.
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike AeroSwift
Més informació
- Com l'ha portat la Jada Foreman, atleta d'atletisme universitària.
- La Foreman fa 173 cm d'alçada i porta una talla S.