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Nike AeroSwift Part superior de running Dri-FIT ADV - Dona - Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Part superior de running Dri-FIT ADV - Dona

79,99 €
Negre/Blanc
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Blanc/Negre
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior lleugera, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. L'escot suau i còmode es combina amb un teixit que capil·laritza la suor i amb perforacions per oferir-te una transpirabilitat òptima.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Aquesta part superior lleugera, dissenyada per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. L'escot suau i còmode es combina amb un teixit que capil·laritza la suor i amb perforacions per oferir-te una transpirabilitat òptima.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • Les perforacions col·locades estratègicament afegeixen transpirabilitat.
  • L'ajust entallat proporciona un look que sembla fet a mida.

Detalls del producte

  • Logotips Swoosh amb disseny no reflector
  • Vora corbada
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IM7567-010

Talles i ajustos

    • Com l'ha portat la Jada Foreman, atleta d'atletisme universitària.
    • La Foreman fa 173 cm d'alçada i porta una talla S.
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike AeroSwift Part superior de running Dri-FIT ADV - Dona

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Més informació

      • Com l'ha portat la Jada Foreman, atleta d'atletisme universitària.
      • La Foreman fa 173 cm d'alçada i porta una talla S.

    Completa el look