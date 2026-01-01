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Nike AeroSwift Part superior de running de màniga curta estampada Dri-FIT ADV - Home - Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Part superior de running de màniga curta estampada Dri-FIT ADV - Home

84,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior lleugera, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. El teixit Knit que capil·laritza la suor presenta un estampat innovador i té perforacions per tota la peça per a una sensació ultratranspirable.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IM5365-010

Nike AeroSwift

84,99 €

Aquesta part superior lleugera, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. El teixit Knit que capil·laritza la suor presenta un estampat innovador i té perforacions per tota la peça per a una sensació ultratranspirable.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Knit Engineered elàstic és lleuger i transpirable.
  • Les costures planes de les espatlles redueixen el volum i aporten més lleugeresa.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IM5365-010

Talles i ajustos

    • Com l'ha portat el JC Stevenson, velocista i saltador d'atletisme universitari.
    • Stevenson fa 185 cm d'alçada i porta una talla M.
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike AeroSwift Part superior de running de màniga curta estampada Dri-FIT ADV - Home

    Nike AeroSwift

    84,99 €

    Més informació

      • Com l'ha portat el JC Stevenson, velocista i saltador d'atletisme universitari.
      • El Stevenson fa 185 cm d'alçada i porta una talla M.

    Completa el look

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