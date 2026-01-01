Materials reciclats
Nike AeroSwift
Part superior de running de màniga curta estampada Dri-FIT ADV - Home
Aquesta part superior lleugera, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. El teixit Knit que capil·laritza la suor presenta un estampat innovador i té perforacions per tota la peça per a una sensació ultratranspirable.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IM5365-010
Nike AeroSwift
Aquesta part superior lleugera, dissenyada per córrer a la màxima velocitat i perfecta per a les competicions, t'ajuda a mantenir la transpirabilitat fins a la línia de meta. El teixit Knit que capil·laritza la suor presenta un estampat innovador i té perforacions per tota la peça per a una sensació ultratranspirable.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit Knit Engineered elàstic és lleuger i transpirable.
- Les costures planes de les espatlles redueixen el volum i aporten més lleugeresa.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IM5365-010
Talles i ajustos
- Com l'ha portat el JC Stevenson, velocista i saltador d'atletisme universitari.
- Stevenson fa 185 cm d'alçada i porta una talla M.
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike AeroSwift
Més informació
- Com l'ha portat el JC Stevenson, velocista i saltador d'atletisme universitari.
- El Stevenson fa 185 cm d'alçada i porta una talla M.