Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Materials reciclats
Polvoritza els teus rivals. Aquests pantalons curts lleugers AeroSwift, dissenyats per optimitzar la velocitat, estan confeccionats amb un teixit fresc que capil·laritza la suor i amb zones de transpirabilitat. Hem actualitzat les obertures a la vora per oferir més protecció i, alhora, llibertat en les gambades més llargues.
Nike AeroSwift
Polvoritza els teus rivals. Aquests pantalons curts lleugers AeroSwift, dissenyats per optimitzar la velocitat, estan confeccionats amb un teixit fresc que capil·laritza la suor i amb zones de transpirabilitat. Hem actualitzat les obertures a la vora per oferir més protecció i, alhora, llibertat en les gambades més llargues.
La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat. Les seccions perforades i la malla a la cintura proporcionen més transpirabilitat.
Les dues butxaques obertes són ideals per desar-hi objectes petits, com ara els auriculars o les bossetes nutricionals, mentre que a la butxaca posterior amb cremallera hi caben la majoria de telèfons.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift