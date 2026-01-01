triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona - Negre/Blanc/Blanc

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona

79,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquests pantalons curts lleugers AeroSwift, dissenyats per rendir al màxim, estan confeccionats amb un teixit fresc que capil·laritza la suor i dissenyats amb zones de transpirabilitat. Hem actualitzat les obertures a la vora per oferir més protecció i, alhora, llibertat en les gambades més llargues.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IF1421-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Aquests pantalons curts lleugers AeroSwift, dissenyats per rendir al màxim, estan confeccionats amb un teixit fresc que capil·laritza la suor i dissenyats amb zones de transpirabilitat. Hem actualitzat les obertures a la vora per oferir més protecció i, alhora, llibertat en les gambades més llargues.

Mantén la frescor

La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat. Les seccions perforades i la malla a la cintura proporcionen més transpirabilitat.

Espai per a distàncies llargues

Les dues butxaques obertes són ideals per desar-hi objectes petits, com ara els auriculars o les bossetes nutricionals, mentre que a la butxaca posterior amb cremallera hi caben la majoria de telèfons.

Detalls del producte

  • Logotips Swoosh
  • Cintura elàstica amb cordó interior
  • Cos: 100 % polièster. Cintura: 89 % polièster, 11 % elastà. Peça interior: 86 % polièster, 14 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IF1421-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 170 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike AeroSwift.

    Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 3