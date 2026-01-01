Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquests pantalons curts lleugers AeroSwift, dissenyats per rendir al màxim, estan confeccionats amb un teixit fresc que capil·laritza la suor i dissenyats amb zones de transpirabilitat. Hem actualitzat les obertures a la vora per oferir més protecció i, alhora, llibertat en les gambades més llargues.
- Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
- Model: IF1421-010
Nike AeroSwift
Aquests pantalons curts lleugers AeroSwift, dissenyats per rendir al màxim, estan confeccionats amb un teixit fresc que capil·laritza la suor i dissenyats amb zones de transpirabilitat. Hem actualitzat les obertures a la vora per oferir més protecció i, alhora, llibertat en les gambades més llargues.
Mantén la frescor
La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat. Les seccions perforades i la malla a la cintura proporcionen més transpirabilitat.
Espai per a distàncies llargues
Les dues butxaques obertes són ideals per desar-hi objectes petits, com ara els auriculars o les bossetes nutricionals, mentre que a la butxaca posterior amb cremallera hi caben la majoria de telèfons.
Detalls del producte
- Logotips Swoosh
- Cintura elàstica amb cordó interior
- Cos: 100 % polièster. Cintura: 89 % polièster, 11 % elastà. Peça interior: 86 % polièster, 14 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
- Model: IF1421-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 170 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike AeroSwift