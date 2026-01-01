Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip incorporat de cintura mitjana Dri-FIT ADV - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Dissenyats amb el podi al cap, aquests pantalons curts de running t'ajuden a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorporen tecnologia que gestiona la suor, són transpirables i tenen un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.
- Color mostrat: Off White/Blanc/Negre
- Model: IF1425-101
Nike AeroSwift
Dissenyats amb el podi al cap, aquests pantalons curts de running t'ajuden a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorporen tecnologia que gestiona la suor, són transpirables i tenen un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.
Avantatges
- La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
- La butxaca posterior amb cremallera s'adapta a la majoria dels telèfons, mentre que les butxaques laterals són ideals per desar-hi gels o objectes petits.
- El teixit Woven lleuger té seccions perforades per millorar la transpirabilitat.
- El cordó intern de la cintura elàstica de malla ofereix un ajust segur.
- Les obertures actualitzades a les vores ofereixen més protecció sense sacrificar la llibertat de moviment en cada trepitjada.
Detalls del producte
- Logotips Swoosh
- Cos: 100 % polièster. Cintura: 89 % polièster, 11 % elastà. Peça interior: 86 % polièster, 14 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Off White/Blanc/Negre
- Model: IF1425-101
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift