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Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip incorporat de cintura mitjana Dri-FIT ADV - Dona - Off White/Blanc/Negre

Materials reciclats

Nike AeroSwift

Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip incorporat de cintura mitjana Dri-FIT ADV - Dona

79,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Dissenyats amb el podi al cap, aquests pantalons curts de running t'ajuden a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorporen tecnologia que gestiona la suor, són transpirables i tenen un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.


  • Color mostrat: Off White/Blanc/Negre
  • Model: IF1425-101

Nike AeroSwift

79,99 €

Dissenyats amb el podi al cap, aquests pantalons curts de running t'ajuden a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre travesses la línia d'arribada. Incorporen tecnologia que gestiona la suor, són transpirables i tenen un estampat inspirat en la resplendor enlluernadora d'un trofeu de diamants.

Avantatges

  • La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
  • La butxaca posterior amb cremallera s'adapta a la majoria dels telèfons, mentre que les butxaques laterals són ideals per desar-hi gels o objectes petits.
  • El teixit Woven lleuger té seccions perforades per millorar la transpirabilitat.
  • El cordó intern de la cintura elàstica de malla ofereix un ajust segur.
  • Les obertures actualitzades a les vores ofereixen més protecció sense sacrificar la llibertat de moviment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Logotips Swoosh
  • Cos: 100 % polièster. Cintura: 89 % polièster, 11 % elastà. Peça interior: 86 % polièster, 14 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Off White/Blanc/Negre
  • Model: IF1425-101

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip incorporat de cintura mitjana Dri-FIT ADV - Dona

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Completa el look

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