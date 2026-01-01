Materials reciclats
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Pantalons curts de running cenyits Dri-FIT ADV - Dona
Hem afegit un toc daurat a aquests pantalons curts per retre homenatge a l'afany de la Keely Hodgkinson per aconseguir medalles. Dissenyats per competir, s'han actualitzat amb un teixit de canalé que capil·laritza la suor i espai d'emmagatzematge per arribar més lluny. La cintura elàstica de malla aporta més transpirabilitat, mentre que el folre suau com la seda proporciona una sensació de comoditat des de la sortida fins a la meta.
- Color mostrat: Thunder Blue/Negre/Blanc/Linen
- Model: IU1063-437
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Hem afegit un toc daurat a aquests pantalons curts per retre homenatge a l'afany de la Keely Hodgkinson per aconseguir medalles. Dissenyats per competir, s'han actualitzat amb un teixit de canalé que capil·laritza la suor i espai d'emmagatzematge per arribar més lluny. La cintura elàstica de malla aporta més transpirabilitat, mentre que el folre suau com la seda proporciona una sensació de comoditat des de la sortida fins a la meta.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- La butxaca posterior amb cremallera s'adapta a la majoria dels telèfons, mentre que les dues butxaques obertes són ideals per desar-hi objectes petits, com ara els gels.
- La cintura de malla amb cordó interior ofereix un ajust personalitzable i transpirabilitat.
Detalls del producte
- Logotips Swoosh amb disseny no reflector
- Llargada de l'interior del camal de 12,5 cm
- Cos: 89 % polièster, 11 % elastà. Folre del reforç: 88 % polièster, 12 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Thunder Blue/Negre/Blanc/Linen
- Model: IU1063-437
Talles i ajustos
- Com l'ha portat la Falyn Lott, saltadora i polivalent d'atletisme universitària.
- La Lott fa 183 cm d'alçada i porta una talla S.
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Més informació
- Com l'ha portat la Falyn Lott, saltadora i polivalent d'atletisme universitària.
- La Lott fa 183 cm d'alçada i porta una talla S.