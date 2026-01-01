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Nike Advantage Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona - Light Lemon Twist/Negre

Materials reciclats

Nike Advantage

Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona

30 % de descompte
Light Lemon Twist/Negre
Blanc/Negre
Peony/Blanc
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

Aquesta samarreta d'ajust cenyit, confeccionada amb un teixit elàstic que capil·laritza la suor, combina un disseny vintage amb una tecnologia innovadora per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i rendir al màxim. La forma d'esquena nedadora ofereix cobertura sense limitar el moviment.


  • Color mostrat: Light Lemon Twist/Negre
  • Model: II3606-736

Nike Advantage

30 % de descompte

Aquesta samarreta d'ajust cenyit, confeccionada amb un teixit elàstic que capil·laritza la suor, combina un disseny vintage amb una tecnologia innovadora per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i rendir al màxim. La forma d'esquena nedadora ofereix cobertura sense limitar el moviment.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit de canalé suau té una elasticitat òptima per oferir el màxim rendiment.
  • La longitud permet que es pugui col·locar fàcilment per sota de la cintura i proporciona cobertura durant el servei.

Detalls del producte

  • Logotip NikeCourt de silicona
  • 71 % polièster, 29 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Light Lemon Twist/Negre
  • Model: II3606-736

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Advantage Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona

    Nike Advantage

    30 % de descompte

    Completa el look

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