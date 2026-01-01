Materials reciclats
Nike Advantage
Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Aquesta samarreta d'ajust cenyit, confeccionada amb un teixit elàstic que capil·laritza la suor, combina un disseny vintage amb una tecnologia innovadora per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i rendir al màxim. La forma d'esquena nedadora ofereix cobertura sense limitar el moviment.
- Color mostrat: Light Lemon Twist/Negre
- Model: II3606-736
Nike Advantage
Aquesta samarreta d'ajust cenyit, confeccionada amb un teixit elàstic que capil·laritza la suor, combina un disseny vintage amb una tecnologia innovadora per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i rendir al màxim. La forma d'esquena nedadora ofereix cobertura sense limitar el moviment.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit de canalé suau té una elasticitat òptima per oferir el màxim rendiment.
- La longitud permet que es pugui col·locar fàcilment per sota de la cintura i proporciona cobertura durant el servei.
Detalls del producte
- Logotip NikeCourt de silicona
- 71 % polièster, 29 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Light Lemon Twist/Negre
- Model: II3606-736
Talles i ajustos
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Advantage