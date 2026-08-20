ACG Zegama Trail Sabatilles de trail running - Home

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Un bon trail runner ocupa el lloc que li pertoca a la col·lecció ACG, que arriba amb algunes millores per a totes les condicions. Les ACG Zegama, lleugeres i amb un amortiment excepcional, combinen una tracció adherent i més espai per als dits dels peus per proporcionar una comoditat i un control duradors en terrenys irregulars i per camins. Pujades empinades, revolts tancats, descens en picat: les Zegama poden fer front a qualsevol situació. Tu també?
L'entresola actualitzada inclou més escuma ZoomX ultralleugera directament sota el peu per maximitzar l'amortiment. Per altra banda, una capa d'escuma Cushlon 3.0 ajuda a proporcionar protecció contra impactes, comoditat i estabilitat en superfícies irregulars.
L'avantpeu i la puntera més amples, dissenyats específicament per a les persones que fan trail running, permeten que els peus s'estenguin per obtenir més estabilitat en terrenys difícils.
Per evitar que la brutícia entri dins de les sabatilles, la zona del turmell millorada presenta un teixit elàstic per a un ajust més còmode i personalitzat al voltant del taló.
La sola exterior Vibram® MegaGrip amb tecnologia Traction Lug proporciona una tracció inigualable en condicions diverses.
La part superior de malla, lleugera i resistent, està dissenyada per suportar els terrenys més difícils.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Ideals per a
Terreny
Amortiment
Pes de les sabatilles
Drop del taló a la puntera
Pes de les sabatilles
338 g aprox. (número 44 d'home)
Drop del taló a la puntera
4 mm
Tecnologia
Escuma ZoomX, escuma Cushlon 3.0 i Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Atleta ACG, campió de la Western States 100 del 2025