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ACG Zegama Trail Sabatilles de trail running - Home - Summit White/Phantom/Safety Orange/Negre

ACG Zegama Trail

Sabatilles de trail running - Home

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Negre
Crema II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Negre/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Negre/Black Spruce
Carmesí clar/Light Orewood Brown/Negre/Negre
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
  • Color mostrat: Summit White/Phantom/Safety Orange/Negre
  • Model: HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Un bon trail runner ocupa el lloc que li pertoca a la col·lecció ACG, que arriba amb algunes millores per a totes les condicions. Les ACG Zegama, lleugeres i amb un amortiment excepcional, combinen una tracció adherent i més espai per als dits dels peus per proporcionar una comoditat i un control duradors en terrenys irregulars i per camins. Pujades empinades, revolts tancats, descens en picat: les Zegama poden fer front a qualsevol situació. Tu també?

Amortiment de múltiples capes

L'entresola actualitzada inclou més escuma ZoomX ultralleugera directament sota el peu per maximitzar l'amortiment. Per altra banda, una capa d'escuma Cushlon 3.0 ajuda a proporcionar protecció contra impactes, comoditat i estabilitat en superfícies irregulars.

Espai per moure's

L'avantpeu i la puntera més amples, dissenyats específicament per a les persones que fan trail running, permeten que els peus s'estenguin per obtenir més estabilitat en terrenys difícils.

Vora millorada

Per evitar que la brutícia entri dins de les sabatilles, la zona del turmell millorada presenta un teixit elàstic per a un ajust més còmode i personalitzat al voltant del taló.

Tracció fiable, control màxim

La sola exterior Vibram® MegaGrip amb tecnologia Traction Lug proporciona una tracció inigualable en condicions diverses.

Més avantatges

La part superior de malla, lleugera i resistent, està dissenyada per suportar els terrenys més difícils.

Detalls del producte

  • Pes: 338 g aprox. (número 44 d'home)
  • Drop del taló a la puntera: 4 mm
  • Color mostrat: Summit White/Phantom/Safety Orange/Negre
  • Model: HV8113-103

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (74)

4.8 estrelles

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

ACG Zegama Trail Sabatilles de trail running - Home

ACG Zegama Trail

169,99 €

Una comoditat implacable. Trepitjades suaus per arrasar camins salvatges.

Ideals per a

Trail running

Terreny

Molt tècnic

Amortiment

Màxim

Pes de les sabatilles

338 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

4 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

338 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

4 mm

Tecnologia

Escuma ZoomX, escuma Cushlon 3.0 i Vibram® Megagrip

Característiques de rendiment

  • Capes d'amortiment

    L'entresola actualitzada inclou més escuma ZoomX ultralleugera directament sota el peu per maximitzar l'amortiment. Per altra banda, una capa d'escuma Cushlon 3.0 ajuda a proporcionar protecció contra impactes, comoditat i estabilitat en superfícies irregulars.

  • Espai per moure's

    L'avantpeu i la puntera més amples, dissenyats específicament per a les persones que fan trail running, permeten que els peus s'estenguin per obtenir més estabilitat en terrenys difícils.

  • Vora millorada

    Per evitar que la brutícia entri dins de les sabatilles, la zona del turmell millorada presenta un teixit elàstic per a un ajust més còmode i personalitzat al voltant del taló.

  • Tracció fiable, control màxim

    La sola exterior Vibram® Megagrip amb tecnologia Traction Lug proporciona una tracció inigualable en condicions diverses.

Caleb Olson

"Són les millors per als terrenys molt rocosos i irregulars en què l'estabilitat i la comoditat et preocupen encara més que la velocitat."

Caleb Olson

Atleta ACG, campió de la Western States 100 del 2025

Completa el look

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