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ACG Wolf Tree Part superior de mitja cremallera - Dona - Negre/Anthracite/Summit White

Materials reciclats

ACG Wolf Tree

Part superior de mitja cremallera - Dona

129,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta part superior, que va llançar-se originalment com a part de la col·lecció "Wolf Tree", s'ha provat a Oregon, EUA. Mentre exploràvem, vam sentir la necessitat de tenir una peça càlida que s'adaptés a cada moment del dia. El teixit Fleece Polartec® ofereix lleugeresa, calidesa i transpirabilitat, mentre que l'ajust ample és ideal per combinar-la amb altres peces de roba o portar-la tota sola. Prepara't per a la teva pròxima aventura, sigui on sigui.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: HJ0237-010

ACG Wolf Tree

129,99 €

Aquesta part superior, que va llançar-se originalment com a part de la col·lecció "Wolf Tree", s'ha provat a Oregon, EUA. Mentre exploràvem, vam sentir la necessitat de tenir una peça càlida que s'adaptés a cada moment del dia. El teixit Fleece Polartec® ofereix lleugeresa, calidesa i transpirabilitat, mentre que l'ajust ample és ideal per combinar-la amb altres peces de roba o portar-la tota sola. Prepara't per a la teva pròxima aventura, sigui on sigui.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Logotip ACG brodat a la part esquerra del pit
  • Logotip Polartec brodat a la màniga dreta
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: HJ0237-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 170 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    ACG Wolf Tree Part superior de mitja cremallera - Dona

    ACG Wolf Tree

    129,99 €

    Completa el look

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