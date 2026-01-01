Materials reciclats
ACG Wolf Tree
Part superior de mitja cremallera - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta part superior, que va llançar-se originalment com a part de la col·lecció "Wolf Tree", s'ha provat a Oregon, EUA. Mentre exploràvem, vam sentir la necessitat de tenir una peça càlida que s'adaptés a cada moment del dia. El teixit Fleece Polartec® ofereix lleugeresa, calidesa i transpirabilitat, mentre que l'ajust ample és ideal per combinar-la amb altres peces de roba o portar-la tota sola. Prepara't per a la teva pròxima aventura, sigui on sigui.
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
- Model: HJ0237-010
ACG Wolf Tree
Aquesta part superior, que va llançar-se originalment com a part de la col·lecció "Wolf Tree", s'ha provat a Oregon, EUA. Mentre exploràvem, vam sentir la necessitat de tenir una peça càlida que s'adaptés a cada moment del dia. El teixit Fleece Polartec® ofereix lleugeresa, calidesa i transpirabilitat, mentre que l'ajust ample és ideal per combinar-la amb altres peces de roba o portar-la tota sola. Prepara't per a la teva pròxima aventura, sigui on sigui.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Logotip ACG brodat a la part esquerra del pit
- Logotip Polartec brodat a la màniga dreta
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
- Model: HJ0237-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 170 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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ACG Wolf Tree