ACG Wolf Lichen Part superior de coll rodó

ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Busques un disseny lleuger i càlid? Aquí el tens. Aquesta capa intermèdia versàtil està dissenyada per portar-la sobre una capa base o sota una jaqueta. El teixit Polartec® amb acabat esponjat és ultrasuau i reté l'escalfor natural del cos, a més de capil·laritzar la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat.
ACG Wolf Lichen
Busques un disseny lleuger i càlid? Aquí el tens. Aquesta capa intermèdia versàtil està dissenyada per portar-la sobre una capa base o sota una jaqueta. El teixit Polartec® amb acabat esponjat és ultrasuau i reté l'escalfor natural del cos, a més de capil·laritzar la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
First Impressions
Zixi375743726
Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet
ACG Wolf Lichen