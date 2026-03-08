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ACG Wolf Lichen Part superior de coll rodó - Negre/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Materials reciclats

ACG Wolf Lichen

Part superior de coll rodó

149,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Busques un disseny lleuger i càlid? Aquí el tens. Aquesta capa intermèdia versàtil està dissenyada per portar-la sobre una capa base o sota una jaqueta. El teixit Polartec® amb acabat esponjat és ultrasuau i reté l'escalfor natural del cos, a més de capil·laritzar la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Model: IH1445-010

ACG Wolf Lichen

149,99 €

Busques un disseny lleuger i càlid? Aquí el tens. Aquesta capa intermèdia versàtil està dissenyada per portar-la sobre una capa base o sota una jaqueta. El teixit Polartec® amb acabat esponjat és ultrasuau i reté l'escalfor natural del cos, a més de capil·laritzar la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Ajust relaxat
  • Logotips Nike ACG, Polartec® i Nike Swoosh brodats
  • Obertures per als polzes
  • Vora i punys elàstics
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Model: IH1445-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 192 cm d'alçada i porta una talla 2XL (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

4.5 estrelles

  • ACG

    christiang775209896

    This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors

  • First Impressions

    Zixi375743726

    Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet

ACG Wolf Lichen Part superior de coll rodó

ACG Wolf Lichen

149,99 €

Completa el look

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