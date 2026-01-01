Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
Les Nike ACG Vista Peak, dissenyades per als terrenys més exigents, ofereixen durabilitat extrema i visió precisa a atletes que superen les expectatives. Amb una muntura lleugera que no tanca el camp visual, podràs llegir el terreny a l'instant: arrels, crestes i canvis en el camí. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.
- Color mostrat: Photon Dust/Grey Fog
- Model: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Les Nike ACG Vista Peak, dissenyades per als terrenys més exigents, ofereixen durabilitat extrema i visió precisa a atletes que superen les expectatives. Amb una muntura lleugera que no tanca el camp visual, podràs llegir el terreny a l'instant: arrels, crestes i canvis en el camí. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.
Avantatges
- Dimensions: lents de 71 mm; pont de 19 mm; vareta de 130 mm.
- Nike Terrain Tint augmenta el contrast i realça les ombres per revelar cada detall del camí que tens al davant.
- Nike Max Optics Pro redueix els reflexos i proporciona una visió precisa amb revestiments hidro-oleofòbics que repel·leixen l'aigua i el greix per veure-hi clarament què tens al davant.
- La lent corbada de sis bases ofereix una protecció mitjana amb un bloqueig perifèric moderat de la llum.
- El pont nasal i les varetes ajustables de goma TPE proporcionen més subjecció i tracció, fins i tot en condicions d'humitat.
Detalls del producte
- Diversos punts de fixació per a la corretja.
- El material injectat a la muntura inclou oli de ricí en, almenys, un 40 %.
- 100 % de protecció UVA i UVB.
- Color mostrat: Photon Dust/Grey Fog
- Model: IQ9340-012
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike ACG Vista Peak