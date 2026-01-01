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Nike ACG Vista Peak Terrain Tint - Photon Dust/Grey Fog

Nike ACG Vista Peak

Terrain Tint

169,99 €
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TALLA ÚNICA
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Nike ACG Vista Peak, dissenyades per als terrenys més exigents, ofereixen durabilitat extrema i visió precisa a atletes que superen les expectatives. Amb una muntura lleugera que no tanca el camp visual, podràs llegir el terreny a l'instant: arrels, crestes i canvis en el camí. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.


  • Color mostrat: Photon Dust/Grey Fog
  • Model: IQ9340-012

Nike ACG Vista Peak

169,99 €

Les Nike ACG Vista Peak, dissenyades per als terrenys més exigents, ofereixen durabilitat extrema i visió precisa a atletes que superen les expectatives. Amb una muntura lleugera que no tanca el camp visual, podràs llegir el terreny a l'instant: arrels, crestes i canvis en el camí. Estan preparades per a qualsevol repte que et llanci la muntanya.

Avantatges

  • Dimensions: lents de 71 mm; pont de 19 mm; vareta de 130 mm.
  • Nike Terrain Tint augmenta el contrast i realça les ombres per revelar cada detall del camí que tens al davant.
  • Nike Max Optics Pro redueix els reflexos i proporciona una visió precisa amb revestiments hidro-oleofòbics que repel·leixen l'aigua i el greix per veure-hi clarament què tens al davant.
  • La lent corbada de sis bases ofereix una protecció mitjana amb un bloqueig perifèric moderat de la llum.
  • El pont nasal i les varetes ajustables de goma TPE proporcionen més subjecció i tracció, fins i tot en condicions d'humitat.

Detalls del producte

  • Diversos punts de fixació per a la corretja.
  • El material injectat a la muntura inclou oli de ricí en, almenys, un 40 %.
  • 100 % de protecció UVA i UVB.
  • Color mostrat: Photon Dust/Grey Fog
  • Model: IQ9340-012

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike ACG Vista Peak Terrain Tint

    Nike ACG Vista Peak

    169,99 €

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