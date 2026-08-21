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Nike ACG Ultrafly Trail Sabatilles de trail running de competició - Negre/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Sabatilles de trail running de competició

249,99 €
Negre/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Blanc
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Carmesí clar/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Blanc/Safety Orange/Negre
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  • Color mostrat: Negre/Photon Dust/Photon Dust
  • Model: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

L'escuma ultralleugera i l'adherència addicional impulsen la teva velocitat durant les curses de trail running.

Les Ultrafly Trail milloren l'essència del model original perquè puguis arribar més lluny. L'escuma elàstica ZoomX és més reactiva i la placa de carboni completa és més suau per oferir-te una trepitjada natural. La sola exterior ajuda a reduir el pes i conservar millor l'adherència quilòmetre rere quilòmetre.

Escuma ZoomX

L'entresola d'escuma ZoomX ultrareactiva proporciona el retorn d'energia més gran que ofereix Nike amb una sensació d'estabilitat per als camins. L'escuma es presenta descoberta al taló per oferir encara més reactivitat.

Part superior de malla transpirable

No et preocupis pels tolls o els rierols: la part superior està dissenyada per drenar l'aigua. A més, són lleugeres, duradores i transpirables.

Més flexibilitat

Enfronta't als terrenys tècnics amb la placa completa de fibra de carboni. És menys rígida que la de les Ultrafly originals per millorar el control durant les carreres.

Adherència millorada

Arriba més lluny amb la sola exterior Vibram® Megagrip. S'ha dissenyat per oferir-te durabilitat i una millor adherència en terrenys humits.

Detalls del producte

  • Pes: 287 g aprox. (número 44 d'home)
  • Drop del taló a la puntera: 8,5 mm
  • Color mostrat: Negre/Photon Dust/Photon Dust
  • Model: HF5668-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (42)

4.7 estrelles

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Nike ACG Ultrafly Trail Sabatilles de trail running de competició

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Velocitat, lleugeresa, tracció i retorn d'energia en qualsevol circumstància.

Ideals per a

Trail running i competició

Terreny

De menys tècnic a molt tècnic

Amortiment

Reactivitat

Pes de les sabatilles

287 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

8,5 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

287 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

8,5 mm

Tecnologia

Escuma ZoomX, placa Flyplate de fibra de carboni i Vibram® Megagrip

Novetats

    • La nova versió de l'escuma ZoomX aporta durabilitat, suavitat i reactivitat per al trail running.
    • La placa de fibra de carboni de llargada completa és menys rígida que la de les Ultrafly originals.
    • La sola exterior Vibram® Megagrip redueix el pes i aporta una tracció excepcional als camins. Els tacs col·locats estratègicament afegeixen més tracció tant en els ascensos com els descensos.

Característiques de rendiment

  • Escuma ZoomX

    L'entresola d'escuma ZoomX ultrareactiva proporciona el retorn d'energia més gran que ofereix Nike amb una sensació d'estabilitat per als camins.

  • Part superior de malla transpirable

    No et preocupis pels tolls o els rierols: la part superior està dissenyada per drenar l'aigua. A més, són lleugeres, duradores i transpirables.

  • Més flexibilitat

    Enfronta't als terrenys tècnics amb la placa completa de fibra de carboni. És menys rígida que la de les Ultrafly originals per millorar el control durant les carreres.

  • Adherència millorada

    Arriba més lluny amb la sola exterior Vibram® Megagrip. S'ha dissenyat per oferir-te durabilitat i una millor adherència en terrenys humits.

hero
Caleb Olson

"S'han convertit en les meves sabatilles essencials per a les curses de tot tipus. M'han portat al cim més alt del podi en algunes de les curses més importants."

Caleb Olson

Campió de la Western States 2025

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