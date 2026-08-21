Nike ACG Ultrafly Trail Sabatilles de trail running de competició

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Nike ACG Ultrafly Trail
L'escuma ultralleugera i l'adherència addicional impulsen la teva velocitat durant les curses de trail running.
Les Ultrafly Trail milloren l'essència del model original perquè puguis arribar més lluny. L'escuma elàstica ZoomX és més reactiva i la placa de carboni completa és més suau per oferir-te una trepitjada natural. La sola exterior ajuda a reduir el pes i conservar millor l'adherència quilòmetre rere quilòmetre.
L'entresola d'escuma ZoomX ultrareactiva proporciona el retorn d'energia més gran que ofereix Nike amb una sensació d'estabilitat per als camins. L'escuma es presenta descoberta al taló per oferir encara més reactivitat.
No et preocupis pels tolls o els rierols: la part superior està dissenyada per drenar l'aigua. A més, són lleugeres, duradores i transpirables.
Enfronta't als terrenys tècnics amb la placa completa de fibra de carboni. És menys rígida que la de les Ultrafly originals per millorar el control durant les carreres.
Arriba més lluny amb la sola exterior Vibram® Megagrip. S'ha dissenyat per oferir-te durabilitat i una millor adherència en terrenys humits.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.7 estrelles
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Ideals per a
Terreny
Amortiment
Pes de les sabatilles
Drop del taló a la puntera
Pes de les sabatilles
287 g aprox. (número 44 d'home)
Drop del taló a la puntera
8,5 mm
Tecnologia
Escuma ZoomX, placa Flyplate de fibra de carboni i Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Campió de la Western States 2025