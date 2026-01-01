Materials reciclats
ACG Tuff Fleece
Dessuadora de coll rodó Dri-FIT - Home
Fa fresca? Abriga't amb la lleugeresa Tuff Fleece. Aquesta dessuadora està confeccionada amb teixit French Terry Fleece sense raspallar i ofereix un tacte suau i estructurat. Hi hem incorporat la tecnologia Dri-FIT per capil·laritzar la suor i oferir una capa de calidesa transpirable.
- Color mostrat: Safety Orange/Blanc
- Model: IU8162-819
ACG Tuff Fleece
Fa fresca? Abriga't amb la lleugeresa Tuff Fleece. Aquesta dessuadora està confeccionada amb teixit French Terry Fleece sense raspallar i ofereix un tacte suau i estructurat. Hi hem incorporat la tecnologia Dri-FIT per capil·laritzar la suor i oferir una capa de calidesa transpirable.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- L'ajust ample a les espatlles i el cos fa que sigui fàcil de posar a sobre d'altres peces de roba.
Detalls del producte
- 75 % cotó, 25 % polièster.
- Punys, coll i vora de canalé
- Veta
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Safety Orange/Blanc
- Model: IU8162-819
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Tuff Fleece