triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
ACG Tuff Fleece Dessuadora de coll rodó Dri-FIT - Home - Safety Orange/Blanc

Materials reciclats

ACG Tuff Fleece

Dessuadora de coll rodó Dri-FIT - Home

114,99 €
Safety Orange/Blanc
Summit White/Negre
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Fa fresca? Abriga't amb la lleugeresa Tuff Fleece. Aquesta dessuadora està confeccionada amb teixit French Terry Fleece sense raspallar i ofereix un tacte suau i estructurat. Hi hem incorporat la tecnologia Dri-FIT per capil·laritzar la suor i oferir una capa de calidesa transpirable.


  • Color mostrat: Safety Orange/Blanc
  • Model: IU8162-819

ACG Tuff Fleece

114,99 €

Fa fresca? Abriga't amb la lleugeresa Tuff Fleece. Aquesta dessuadora està confeccionada amb teixit French Terry Fleece sense raspallar i ofereix un tacte suau i estructurat. Hi hem incorporat la tecnologia Dri-FIT per capil·laritzar la suor i oferir una capa de calidesa transpirable.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • L'ajust ample a les espatlles i el cos fa que sigui fàcil de posar a sobre d'altres peces de roba.

Detalls del producte

  • 75 % cotó, 25 % polièster.
  • Punys, coll i vora de canalé
  • Veta
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Safety Orange/Blanc
  • Model: IU8162-819

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre ACG Tuff Fleece.

    ACG Tuff Fleece Dessuadora de coll rodó Dri-FIT - Home

    ACG Tuff Fleece

    114,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 5