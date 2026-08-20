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ACG "Tuff Fleece" Dessuadora de coll rodó - Dona - Dark Smoke Grey/Blanc

Materials reciclats

ACG "Tuff Fleece"

Dessuadora de coll rodó - Dona

114,99 €

Fa fresca? Abriga't amb la lleugeresa Tuff Fleece. Aquesta dessuadora està confeccionada amb teixit French Terry Fleece d'alta densitat i ofereix un tacte suau i estructurat. Hi hem incorporat la tecnologia Dri-FIT per als dies en què necessites una capa de calidesa transpirable.


  • Color mostrat: Dark Smoke Grey/Blanc
  • Model: IU8168-070

ACG "Tuff Fleece"

114,99 €

Fa fresca? Abriga't amb la lleugeresa Tuff Fleece. Aquesta dessuadora està confeccionada amb teixit French Terry Fleece d'alta densitat i ofereix un tacte suau i estructurat. Hi hem incorporat la tecnologia Dri-FIT per als dies en què necessites una capa de calidesa transpirable.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • L'ajust ample a les espatlles i el cos fa que sigui fàcil de posar a sobre d'altres peces de roba.

Detalls del producte

  • 75 % cotó, 25 % polièster.
  • Punys, coll i vora de canalé
  • Veta
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Dark Smoke Grey/Blanc
  • Model: IU8168-070

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG "Tuff Fleece" Dessuadora de coll rodó - Dona

    ACG "Tuff Fleece"

    114,99 €