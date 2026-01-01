Materials reciclats
ACG Trailwind
Pantalons curts Dri-FIT ADV - Dona
A primera vista, aquests pantalons curts estilitzats poden semblar senzills. Però, si hi pares atenció, veuràs que tenen vuit butxaques i un teixit de Woven elàstic que t'ajudarà a mantenir la frescor i la transpirabilitat quilòmetre rere quilòmetre.
- Color mostrat: Light Army/Blanc
- Model: IU8158-320
ACG Trailwind
A primera vista, aquests pantalons curts estilitzats poden semblar senzills. Però, si hi pares atenció, veuràs que tenen vuit butxaques i un teixit de Woven elàstic que t'ajudarà a mantenir la frescor i la transpirabilitat quilòmetre rere quilòmetre.
Tecnologia avançada
La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
Butxaques a dojo
Sis butxaques obertes a la cintura i dues a l'eslip integrat. Això vol dir que tens molt d'espai per desar-hi els gels, les pastilles de sals i altres bàsics de trail.
Ajust perfecte
La cintura elàstica amb cordó et permet regular-ne l'ajust. Les obertures laterals t'ajuden a moure't sense restriccions.
Detalls del producte
- Cos: 100 % polièster. Cintura: 78 % polièster, 22 % elastà. Malla: 82 % polièster, 18 % elastà. Folre: 92 % polièster, 8 % elastà.
- Vora elàstic a l'eslip integrat
- Cintura elàstica amb cordó interior
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Light Army/Blanc
- Model: IU8158-320
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Trailwind