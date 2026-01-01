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ACG Trailwind Pantalons curts Dri-FIT ADV - Dona - Light Army/Blanc

Materials reciclats

ACG Trailwind

Pantalons curts Dri-FIT ADV - Dona

84,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

A primera vista, aquests pantalons curts estilitzats poden semblar senzills. Però, si hi pares atenció, veuràs que tenen vuit butxaques i un teixit de Woven elàstic que t'ajudarà a mantenir la frescor i la transpirabilitat quilòmetre rere quilòmetre.


  • Color mostrat: Light Army/Blanc
  • Model: IU8158-320

ACG Trailwind

84,99 €

A primera vista, aquests pantalons curts estilitzats poden semblar senzills. Però, si hi pares atenció, veuràs que tenen vuit butxaques i un teixit de Woven elàstic que t'ajudarà a mantenir la frescor i la transpirabilitat quilòmetre rere quilòmetre.

Tecnologia avançada

La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.

Butxaques a dojo

Sis butxaques obertes a la cintura i dues a l'eslip integrat. Això vol dir que tens molt d'espai per desar-hi els gels, les pastilles de sals i altres bàsics de trail.

Ajust perfecte

La cintura elàstica amb cordó et permet regular-ne l'ajust. Les obertures laterals t'ajuden a moure't sense restriccions.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % polièster. Cintura: 78 % polièster, 22 % elastà. Malla: 82 % polièster, 18 % elastà. Folre: 92 % polièster, 8 % elastà.
  • Vora elàstic a l'eslip integrat
  • Cintura elàstica amb cordó interior
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Light Army/Blanc
  • Model: IU8158-320

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Trailwind Pantalons curts Dri-FIT ADV - Dona

    ACG Trailwind

    84,99 €

    Completa el look