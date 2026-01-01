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ACG Solar Chase "Chamo Camo" Samarreta de trail running Dri-FIT ADV - Home - Sequoia/Light Army/Summit White

Materials reciclats

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Part superior de trail running Dri-FIT ADV - Home

69,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Fes front als camins gràcies a la tecnologia avançada que capil·laritza la suor. Els panells de malla a les aixelles t'ofereixen més transpirabilitat on més la necessites.


  • Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Model: IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

69,99 €

Fes front als camins gràcies a la tecnologia avançada que capil·laritza la suor. Els panells de malla a les aixelles t'ofereixen més transpirabilitat on més la necessites.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit de cotó i polièster suau i lleuger té un tacte una mica raspallat.

Detalls del producte

  • 85 % polièster, 15 % cotó
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Veta
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Model: IM5142-355

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Solar Chase "Chamo Camo" Samarreta de trail running Dri-FIT ADV - Home

    ACG Solar Chase "Chamo Camo"

    69,99 €

    Completa el look