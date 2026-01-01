ACG Solar Chase "Chamo Camo" Samarreta de trail running Dri-FIT ADV - Home

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Materials reciclats
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Part superior de trail running Dri-FIT ADV - Home
69,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Fes front als camins gràcies a la tecnologia avançada que capil·laritza la suor. Els panells de malla a les aixelles t'ofereixen més transpirabilitat on més la necessites.
- Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
- Model: IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €
Fes front als camins gràcies a la tecnologia avançada que capil·laritza la suor. Els panells de malla a les aixelles t'ofereixen més transpirabilitat on més la necessites.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit de cotó i polièster suau i lleuger té un tacte una mica raspallat.
Detalls del producte
- 85 % polièster, 15 % cotó
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Veta
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
- Model: IM5142-355
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €