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Nike ACG Samarreta Planet Earth Dri-FIT - Nen/a - Negre

Nike ACG

Samarreta Planet Earth Dri-FIT - Nen/a

29,99 €
Negre
Carmesí clar
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Explora el teu racó de la Terra i més enllà amb aquesta samarreta d'ajust estàndard, que inclou uns dibuixos que brillen a la foscor i són perfectes per a una nit observant les estrelles! Està confeccionada amb un teixit suau i llis que incorpora la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre et mous, i es combina fàcilment amb qualsevol part inferior ACG per completar un look dissenyat per a l'aventura.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ7576-010

Nike ACG

29,99 €

Explora el teu racó de la Terra i més enllà amb aquesta samarreta d'ajust estàndard, que inclou uns dibuixos que brillen a la foscor i són perfectes per a una nit observant les estrelles! Està confeccionada amb un teixit suau i llis que incorpora la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre et mous, i es combina fàcilment amb qualsevol part inferior ACG per completar un look dissenyat per a l'aventura.

Detalls del producte

  • 64 % cotó, 36 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ7576-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike ACG Samarreta Planet Earth Dri-FIT - Nen/a

    Nike ACG

    29,99 €

    Completa el look