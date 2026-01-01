Nike ACG
Samarreta Planet Earth Dri-FIT - Nen/a
Explora el teu racó de la Terra i més enllà amb aquesta samarreta d'ajust estàndard, que inclou uns dibuixos que brillen a la foscor i són perfectes per a una nit observant les estrelles! Està confeccionada amb un teixit suau i llis que incorpora la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre et mous, i es combina fàcilment amb qualsevol part inferior ACG per completar un look dissenyat per a l'aventura.
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ7576-010
Nike ACG
Explora el teu racó de la Terra i més enllà amb aquesta samarreta d'ajust estàndard, que inclou uns dibuixos que brillen a la foscor i són perfectes per a una nit observant les estrelles! Està confeccionada amb un teixit suau i llis que incorpora la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre et mous, i es combina fàcilment amb qualsevol part inferior ACG per completar un look dissenyat per a l'aventura.
Detalls del producte
- 64 % cotó, 36 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ7576-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike ACG