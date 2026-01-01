Nike ACG
Samarreta Max90 - Nen/a
Aquesta samarreta prèmium presenta un ajust ample al cos per afavorir la llibertat de moviment i amb un disseny fàcil de combinar. El teixit d'alta densitat amb capil·larització de la suor ofereix un tacte estructurat i un caient rígid.
- Color mostrat: Blanc
- Model: IM9322-100
Nike ACG
Aquesta samarreta prèmium presenta un ajust ample al cos per afavorir la llibertat de moviment i amb un disseny fàcil de combinar. El teixit d'alta densitat amb capil·larització de la suor ofereix un tacte estructurat i un caient rígid.
Detalls del producte
- 63 % polièster, 37 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc
- Model: IM9322-100
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 130 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike ACG