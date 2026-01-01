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Nike ACG Samarreta Max90 - Nen/a - Blanc

Nike ACG

Samarreta Max90 - Nen/a

32,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta prèmium presenta un ajust ample al cos per afavorir la llibertat de moviment i amb un disseny fàcil de combinar. El teixit d'alta densitat amb capil·larització de la suor ofereix un tacte estructurat i un caient rígid.


  • Color mostrat: Blanc
  • Model: IM9322-100

Nike ACG

32,99 €

Aquesta samarreta prèmium presenta un ajust ample al cos per afavorir la llibertat de moviment i amb un disseny fàcil de combinar. El teixit d'alta densitat amb capil·larització de la suor ofereix un tacte estructurat i un caient rígid.

Detalls del producte

  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc
  • Model: IM9322-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 130 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike ACG Samarreta Max90 - Nen/a

    Nike ACG

    32,99 €

    Completa el look

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