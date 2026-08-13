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ACG Samarreta Dri-FIT - Home - Summit White

Materials reciclats

ACG

Samarreta Dri-FIT - Home

54,99 €
Summit White
Dark Smoke Grey
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Uneix-te a l'All Conditions Racing Department amb aquesta samarreta. Resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.


  • Color mostrat: Summit White
  • Model: IR6987-100

ACG

54,99 €

Uneix-te a l'All Conditions Racing Department amb aquesta samarreta. Resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.

Detalls del producte

  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Summit White
  • Model: IR6987-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

3 estrelles

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

ACG Samarreta Dri-FIT - Home

ACG

54,99 €

Completa el look

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