Materials reciclats
Nike ACG
Samarreta de màniga llarga amb protecció UV - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Fa sol? Genial! Aquesta samarreta incorpora tecnologia que capil·laritza la suor i resisteix els raigs UV per protegir-te del sol. El rivet elàstic a la caputxa ofereix un ajust cenyit i les obertures per als polzes ajuden a mantenir les mànigues al seu lloc.
- Color mostrat: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Model: IH0881-307
Nike ACG
Fa sol? Genial! Aquesta samarreta incorpora tecnologia que capil·laritza la suor i resisteix els raigs UV per protegir-te del sol. El rivet elàstic a la caputxa ofereix un ajust cenyit i les obertures per als polzes ajuden a mantenir les mànigues al seu lloc.
Inspirada en les Dolomites
L'estampat d'aquesta samarreta s'inspira en el nostre viatge a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Vam passar cinc dies escalant parets verticals i teixint corones de flors. Durant tota l'expedició, ens va impressionar la bellesa del paisatge i ens vam esgarrifar amb les llegendes de criatures mítiques.
Ajust ben pensat
Aquesta samarreta és prou folgada per portar-la a sobre d'una altra peça i alhora prou cenyida per portar-la sota una altra peça. Les obertures per als polzes milloren la protecció i mantenen les mànigues a lloc durant el moviment.
Detalls del producte
- 92 % polièster, 8 % elastà.
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Logotips de l'ACG i logotip Nike Swoosh brodats
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Model: IH0881-307
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 142 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG