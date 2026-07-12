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ACG Radical AirFlow NXT Samarreta de màniga llarga de trail running Dri-FIT - Dona - Blanc/Anthracite

Materials reciclats

ACG Radical AirFlow NXT

Samarreta de màniga llarga de trail running Dri-FIT - Dona

149,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de màniga llarga, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per augmentar el flux direct d'aire sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.


  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de màniga llarga, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per augmentar el flux direct d'aire sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.

Innovació radical

Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous. Els conductes estan dissenyats per accelerar el flux d'aire i maximitzar els mecanismes de refrigeració naturals del cos.

Confecció radical

El teixit Knit suau i perforat, que cobreix tota la peça, és molt versàtil i està dissenyat per oferir una mobilitat i una frescor superiors, i incorpora conductes de ventilació a les zones on s'acumula més escalfor i amb més risc de fregament per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.

Proves radicals

Com una de les iniciatives de proves de camp més grans de la història de Nike Running, els membres de l'All Conditions Racing Department (ACRD) van provar el prototip al llarg de la temporada d'elit del 2025. L'equip de disseny de Nike va tenir en compte els comentaris de les proves fetes durant les curses i al laboratori per perfeccionar el producte. En Caleb Olson, corredor de trail d'elit i atleta de l'ACRD, va portar el seu prototip en el camí cap a la victòria en una extenuant carrera de resistència de 100 milles el 2025, en la qual va aconseguir el segon millor temps de la història de la cursa.

Més avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Knit ultratranspirable amb perforacions és suau.
  • El rivet elàstic i plegable manté la samarreta a lloc mentre et mous.

Detalls del producte

  • Logotip ACG al pit
  • Logotip All Conditions Racing Department (ACRD) a l'esquena
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IQ5852-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 168 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

ACG Radical AirFlow NXT Samarreta de màniga llarga de trail running Dri-FIT - Dona

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Un microclima de frescor portàtil per combatre els senders més calorosos.

Disseny per a

Competicions de trail

Creat per

Mantenir la frescor

Ventilació per a

Circulació d'aire accelerada

Característiques de rendiment

  • Transpirabilitat extrema

    Les perforacions del disseny acceleren el flux d'aire sobre la pell com si una ràfega de vent circulés constantment al voltant del tors.

  • Provada per atletes

    Des de les sales climàtiques del Nike Sports Research Lab fins als podis. 50 atletes d'elit, 1.000 hores de patiment. Hem pensat en tots els imprevistos possibles i els ha superat.

  • Disseny per competir

    Ventilació al plec del braç i a l'aixella. Disseny cropped per facilitar l'accés a la cintura. Llargada de la màniga optimitzada per no tapar el rellotge.

Darrere del disseny

Addie Bracy

"[Córrer amb Radical Airflow] és com estar dins d'un corrent d'aire fresc. Et dona forces. És una passada."

Addie Bracy

Atleta ACG, tres cops corredora de muntanya de l'any dels EUA

Completa el look