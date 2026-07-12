ACG Radical AirFlow NXT Samarreta de màniga llarga de trail running Dri-FIT - Dona

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Materials reciclats
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de màniga llarga, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per augmentar el flux direct d'aire sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
ACG Radical AirFlow NXT
INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de màniga llarga, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per augmentar el flux direct d'aire sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous. Els conductes estan dissenyats per accelerar el flux d'aire i maximitzar els mecanismes de refrigeració naturals del cos.
El teixit Knit suau i perforat, que cobreix tota la peça, és molt versàtil i està dissenyat per oferir una mobilitat i una frescor superiors, i incorpora conductes de ventilació a les zones on s'acumula més escalfor i amb més risc de fregament per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.
Com una de les iniciatives de proves de camp més grans de la història de Nike Running, els membres de l'All Conditions Racing Department (ACRD) van provar el prototip al llarg de la temporada d'elit del 2025. L'equip de disseny de Nike va tenir en compte els comentaris de les proves fetes durant les curses i al laboratori per perfeccionar el producte. En Caleb Olson, corredor de trail d'elit i atleta de l'ACRD, va portar el seu prototip en el camí cap a la victòria en una extenuant carrera de resistència de 100 milles el 2025, en la qual va aconseguir el segon millor temps de la història de la cursa.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
Disseny per a
Creat per
Ventilació per a
Addie Bracy
Atleta ACG, tres cops corredora de muntanya de l'any dels EUA